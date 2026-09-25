NASA провело коррекцию орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля Cygnus XL

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - NASA в пятницу успешно подняло орбиту МКС с помощью корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman, сообщило американское космическое ведомство.

"Сегодня космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman включил двигатели на 18 минут, чтобы поднять орбиту Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Высота в апогее (наивысшей точке орбиты) увеличилась на 2,41 км, а в перигее (низшей точке) - на 1,29 км, в результате чего станция перешла на орбиту с параметрами 427,28 × 413,28 км.

Корабль Cygnus XL, выполняющий миссию NASA по коммерческой доставке грузов, прибыл к орбитальному комплексу 13 апреля, доставив на станцию около 5 тонн научного оборудования и различных грузов. Cygnus останется пристыкованным к станции до октября. Затем его заполнят отработанными материалами и мусором и отстыкуют от МКС, после чего он безопасно сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Как отметили в NASA, операция по подъему орбиты МКС необходима для обеспечения правильного взаимного расположения для стыковки с кораблем Crew Dragon, запуск которого с миссией Crew-13 планируется 1 октября.

В состав экипажа Crew-13 входят астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, которые займут должности командира корабля и пилота соответственно, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, которые будут выполнять функции специалистов миссии. После прибытия на орбитальную лабораторию экипаж Crew-13 войдет в состав 75-й основной экспедиции на станции.