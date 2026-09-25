Главы МИД РФ и Кувейта подтвердили настрой на укрепление дружественных связей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Россия и Кувейта Сергей Лавров и Джаред ас-Сабах на встрече "на полях" Генассамблеи ООН подтвердили настрой Москвы и Эль-Кувейта на укрепление традиционно дружественных связей, сообщили в МИД РФ в пятницу.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы дальнейшего развития российско-кувейтского сотрудничества. Подтвердили взаимный настрой Москвы и Эль-Кувейта на укрепление традиционно дружественных связей, включая поддержание плотной координации на площадке ООН", - говорится в сообщении.

Стороны также "сверили часы" по ключевым аспектам международной и региональной проблематики, включая эскалацию напряженности в районе Персидского залива, добавили на Смоленской площади.

Ранее в пятницу Лавров встретился с вице-президентом Уганды, главой МИД Сингапура, главой Суверенного совета Судана и министром иностранных дел этой страны.