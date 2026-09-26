Главы МИД России и Гватемалы заявили о стремлении развивать связи между странами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Гватемалы Сергей Лавров и Карлос Рамиро Мартинес на встрече "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН заявили, что страны стремятся развивать связи в двустороннем и многостороннем форматах, сообщили в МИД РФ в пятницу.

"Главы внешнеполитических ведомств выразили стремление к развитию российско-гватемальских связей в двустороннем и многостороннем форматах, а также подтвердили заинтересованность в углублении диалога между Россией и региональными интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров встретился с главами МИД Кувейта и Сингапура, вице-президентом Уганды, главой Суверенного совета Судана и министром иностранных дел этой страны.