Лидер Йемена объявил всеобщую мобилизацию в связи наступлением сил хуситов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Руководящего президентского совета Йемена Ришад Мухаммед Аль-Алими в пятницу призвал к всеобщей мобилизации для противодействия поддерживаемым Ираном хуситам, которые усиливают атаки на правительственные войска и их саудовских союзников, сообщило йеменское министерство информации.

Этот призыв прозвучал спустя несколько недель после того, как хуситы нанесли серьезные удары по правительственным войскам Йемена. Они захватили все побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Бои продолжаются в горных районах на юго-западе страны. Параллельно с этим хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией. В минувшие выходные хуситы впервые за несколько лет атаковали с использованием ракет столицу королевства Эр-Рияд, что ознаменовало собой серьезную эскалацию конфликта. Несмотря на поддержку военной авиации Саудовской Аравии правительственные войска продолжают отступать под натиском хуситов.

"Я призываю сынов нашего великого народа к всеобщей и национальной мобилизации, к сплочению вокруг своих вооруженных сил и сил безопасности", - заявил в своей речи Ришад аль-Алими, являющийся также верховным главнокомандующим вооруженными силами Йемена.

Он добавил, что все, кто перейдет на сторону правительства, покинув ряды хуситов, будут помилованы в рамках готовящейся амнистии.