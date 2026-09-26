Глава МИД РФ обсудил с уругвайским коллегой сотрудничество в торгово-экономической сфере

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Уругвая Марио Любеткин обсудили на встрече "на полях" Генассамблеи ООН актуальные вопросы российско-уругвайских отношений, сообщили в МИД РФ в пятницу.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы российско-уругвайских отношений, включая двусторонние контакты на различных уровнях, сотрудничество в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Главы МИД также обменялись мнениями по текущей международной ситуации. "Была затронута тематика многостороннего взаимодействия, прежде всего в ООН. Подчеркнута заинтересованность в активизации механизма политического диалога Россия - СЕЛАК и связей между ЕАЭС и странами-участницами МЕРКОСУР с учетом ротационного председательства Уругвая в этих латиноамериканских объединениях", - уточнили на Смоленской площади.

Ранее Лавров встретился с главами МИД Гватемалы, Кувейта и Сингапура, вице-президентом Уганды, главой Суверенного совета Судана и министром иностранных дел этой страны.