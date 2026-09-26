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Глава МИД РФ обсудил с премьером Барбадоса актуальные вопросы международной повестки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Барбадоса Миа Моттли обсудили на встрече "на полях" Генассамблеи ООН актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, сообщили в МИД РФ в пятницу.

"В ходе беседы, прошедшей в откровенной и дружеской атмосфере, обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня с упором на деятельность в рамках ООН. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении диалога и взаимодействия в целях поступательного развития российско-барбадосских связей и укрепления региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров встретился с главами МИД Уругвая, Гватемалы, Кувейта и Сингапура, вице-президентом Уганды, главой Суверенного совета Судана и министром иностранных дел этой страны.

МИД РФ Лавров Кувейт Сингапур Судан
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