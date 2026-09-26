Главы МИД РФ и Марокко обсудили укрепление дружественных отношений между странами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров встретился "на полях" Генассамблеи ООН с марокканским коллегой Насером Буритой, министры обсудили дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между странами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в субботу.

"В ходе беседы были обсуждены приоритетные задачи дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений. Подчеркнуто, что многоплановое сотрудничество развивается в соответствии с духом и буквой Заявления об углубленном стратегическом партнерстве от 15 марта 2016 года", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили, что продолжат внешнеполитическую координацию по актуальным региональным вопросам, "в том числе в целях урегулирования проблемы Западной Сахары и других сохраняющихся конфликтных ситуаций политико-дипломатическими методами на основе общепризнанных принципов международного права и Устава ООН", добавили на Смоленской площади.

Ранее Лавров встретился с главами МИД Гайаны, Уругвая, Гватемалы, Кувейта и Сингапура, премьер-министром Барбадоса, вице-президентом Уганды, главой Суверенного совета Судана и министром иностранных дел этой страны.