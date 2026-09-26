Лавров завершил пятничную серию встреч "на полях" ГА ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров завершил пятничную серию встреч "на полях" Генассамблеи ООН переговорами с зампредом руководящего президентского совета Йемена Абдуллой аль-Алими Бавазиром.

Лавров в начале встречи сказал, что будет рад услышать позицию коллеги по международным делам.

Во второй половине дня министр также провел переговоры с главой МИД Гватемалы Карлосом Мартинесем, главой МИД Уругвая Марио Любеткиным, премьер-министром Барбадоса Миа Моттли, главой МИД Гайаны Хью Тоддом, главой МИД Марокко Насером Буритой, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, главой МИД Мальдив Ирутишамом Адамом.

В общей сложности Лавров провел в пятницу 14 двусторонних встреч.