Аракчи заявил, что США не могут восстановить навигацию в Ормузском проливе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Восстановить безопасное движение судов через Ормузский пролив, используя силу, невозможно, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Вы не можете бомбить страну, угрожать ей полным уничтожением, вводить морскую блокаду, принимать меры по оказанию давления и при этом - ожидать, что безопасность и движение судов сами собой восстановятся", - сказал Аракчи журналистам в ООН, комментируя действия Вашингтона против Ирана.

По его словам, "дальнейшие военные действия, угрозы, блокады и экономическое давление" тоже не решат проблему пролива.

Иранский министр отметил, что с точки зрения Тегерана кризис в Ормузском проливе возник именно по вине США и Израиля, которые ранее в этом году наносили удары по Ирану.