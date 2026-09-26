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Лавров и глава МИД Мальдив заявили о заинтересованности в наращивании сотрудничества, в том числе в туризме

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Мальдивской Республики Ирутишам Адам "на полях" Генассамблеи ООН развитие дружественных отношений двух государств, стороны выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества, в том числе в туризме, сообщает МИД РФ в субботу.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы развития дружественных российско-мальдивских отношений. В ходе беседы была выражена обоюдная заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога и наращивании сотрудничества в практических областях, включая туризм", - говорится в сообщении.

В общей сложности Лавров провел в пятницу в Нью-Йорке 14 встреч - с главами МИД Казахстана, Индии, Сингапура, Кувейта, Судана, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко, Ирака и Мальдив, зампредседателя Руководящего совета Йемена, премьер-министром Барбадоса и вице-президентом Уганды.

Сергей Лавров ООН МИД РФ
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