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Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в субботу вывела на орбиту очередной японский малый-спутник StriX для радиолокационной съемки поверхности Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием Owlright, Owlright, Owlright запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1А на полуострове Махия в Новой Зеландии в 12:39 по местному времени (в 03:39 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту высотой 572 км.

Спутник StriX японской компании Synspective массой 100 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), предназначен для съемки поверхности Земли с разрешением до 3 м при полосе обзора 30 км и до 1 метра при полосе обзора 10 км.

Это уже 13-й такой аппарат компании в ее орбитальной группировке, которая в перспективе будет состоять из 27 спутников.

Rocket Lab Electron Новая Зеландия
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