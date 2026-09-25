Пентагон проводит ротацию авиационной группировки на Ближнем Востоке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ВВС США продолжают ротацию своих авиационных частей, размещенных на Ближнем Востоке, не уменьшая общее количество американских боевых самолетов в регионе, следует из данных портала Itamilradar и авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

На британскую авиабазу Милденхолл 25 сентября прибыли 10 истребителей F-15E, выведенных с Ближнего Востока. Сейчас на авиабазу Авиано в Италии после трансатлантического перелета с промежуточной посадкой на португальских Азорских островах направляются 12 истребителей F-16. Перелет обеспечивают самолеты-заправщики.

На этой неделе ВВС США уже перебросили в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) свежую эскадрилью истребителей F-16 в составе 12 самолетов, которые временно находились на авиабазе Шпангдалем в Германии.

В августе и начале сентября также проводилась замена нескольких американских эскадрилий, которые находились на Ближнем Востоке более шести месяцев. Оттуда были выведены обратно в США части истребителей F-35 и F-16. Вместо них в зону ответственности CENTCOM было отправлено аналогичное количество таких же самолетов.

Американские боевые самолеты по-прежнему базируются в Иордании, где размещена большая их часть, в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего в распоряжении Центрального командования ВС США на ближневосточных базах сейчас находится более 200 истребителей, в том числе F-35, F-15E, F-16, F/A-18 и EA-18G, а также 30 штурмовиков A-10.

При этом на двух авианосцах и авианесущем большом десантном корабле, которые несут боевое дежурство в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, размещено еще более 110 палубных истребителей, в том числе F/A-18 и F-35.

Как сообщала на прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, глава Пентагона Пит Хегсет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года. Источники отмечают: это свидетельствует о том, что военный конфликт с Ираном может затянуться до следующего года, а также что администрация президента США Дональда Трампа хочет сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации боевых действий.