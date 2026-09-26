Азербайджан выступает за более эффективную ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан выступает за более эффективную ООН, способную обеспечить конкретные результаты для государств-членов в сферах мира и безопасности, развития, климатической устойчивости и гуманитарной деятельности, заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"На фоне все более сложного характера глобальных вызовов ни одна страна не способна справиться с ними в одиночку. В то же время растущие ограничения многосторонних механизмов продолжают ослаблять наши коллективные возможности эффективно реагировать на существующие и возникающие угрозы. Несмотря на то, что противостояние этим реалиям требует совместных действий, реальная трансформация невозможна без восстановления доверия к международному порядку и демонстрации того, что многосторонность вновь способна обеспечивать конкретные результаты для всех", - сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, в нынешних условиях в мире, характеризующемся ростом нетерпимости и вопиющими двойными стандартами, Азербайджан выступает за обновленную и реформированную многостороннюю систему, основанную на строгом соблюдении общепризнанных норм и принципов международного права и их последовательном и неизбирательном применении.

Байрамов подчеркнул необходимость реформы Совбеза ООН с целью обеспечить более широкое представительство, эффективность и гибкость.

Касаясь текущих процессов на Южном Кавказе, министр заявил, что Азербайджан предложил Армении мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга и полностью соответствующий нормам и принципам международного права.

"В настоящее время мы де-факто достигли мира. Кроме того, Азербайджан в одностороннем порядке отменил транзитные ограничения, облегчая перевозку товаров в Армению и из Армении. Мы также установили двусторонние торговые связи. Несмотря на растущую нестабильность на международных рынках и увеличение глобального спроса на соответствующую продукцию, Азербайджан регулярно обеспечивает Армению стратегически важными нефтепродуктами", - сказал он.

По мнению Байрамова, по мере продвижения мирной повестки, инициированной Азербайджаном, весь регион превращается в перспективную опору стабильности, связанности и конкретных экономических выгод.

"Для обеспечения необратимости этого процесса крайне важно устранить оставшееся препятствие, чтобы создать условия для завершения процесса нормализации посредством подписания уже парафированного двустороннего соглашения", - заявил глава азербайджанского МИД.