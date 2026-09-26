Наводнения фиксируются в Бангкоке из-за непрекращающихся уже более суток ливней

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Повышенная готовность из-за наводнений объявлена в субботу в Бангкоке, где проливные дожди не прекращаются уже более суток.

"Жителям районов, расположенных вблизи каналов и на низменностях, настоятельно рекомендуется переместиться на возвышенности, защитить ценные вещи и избегать ненужных поездок", - говорится в сообщении департамента по предотвращению последствий стихийных бедствий, разосланном в субботу на мобильные телефоны жителям Бангкока.

К настоящему моменту в городе уже затоплены десятки улиц, в том числе и в центральных районах с населением примерно 9 млн человек, также пострадали и восточные районы города. Власти были вынуждены открыть временные убежища.

Между тем в департаменте метеорологии отметили, что в ближайшее время ливневые дожди вероятны не только в Бангкоке, но и по всей территории Таиланда. Возможны наводнения, оползни и резкое усиление ветров, что представляет особенную опасность на побережье.