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США и Китай решили создать специальный канал связи для обмена данными по ИИ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китай и США договорились о создании специального канала связи для обмена данными о рисках и преимуществах искусственного интеллекта, говорится в опубликованном в субботу коммюнике Белого дома.

В документе отмечается, что соответствующая договоренность достигнута во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США ранее на этой неделе.

Следующий обмен мнениями между США и Китаем по этой теме запланирован на ноябрь 2026 г.

1ар пч

КНР Китай США Си Цзиньпин
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