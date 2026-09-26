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В Саудовской Аравии перехвачены ракеты и БПЛА, выпущенные из Йемена

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Саудовские власти объявили в субботу об уничтожении нескольких беспилотников и баллистических ракет, выпущенных йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда и города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.

По словам Турки аль-Малики, представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, поддерживающей международно признанное правительство Йемена, "силами саудовской ПВО рано утром в субботу перехвачены два беспилотника, запущенных хуситами в сторону Эр-Рияда".

Он добавил, что "уничтожены также как минимум две баллистические ракеты, летевшие в направлении Хамис-Мушайта". Хуситы утверждают, что с аэродрома именно этого города взлетают саудовские истребители, которые наносят удары по их позициям в Йемене.

Аль-Малики не сообщил, привели ли перехваты к материальному ущербу или жертвам. Хуситы пока не взяли на себя ответственность за эти действия.

Йемен Саудовская Аравия
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