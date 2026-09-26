Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили перспективы развития торговых отношений

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Азербайджана и РФ Шахин Мустафаев и Александр Новак на встрече в Баку обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами, сообщает азербайджанское правительство.

По информации кабинета министров Азербайджана, Мустафаев и Новак обсудили торгово-экономические отношения между двумя странами, в том числе перспективы сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики.