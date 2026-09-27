В армии заверили США, что не теряли подводных дронов в Ормузском проливе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Утверждения иранской стороны о захвате подводного дрона США не соответствуют действительности, заявили в воскресенье в Центральном командовании американских ВС.

"Мы сохраняем контроль над всеми нашими беспилотными аппаратами", - сообщил "Аль-Джазире" представитель командования Тим Хокинс.

Заявления иранских военных по поводу дрона он назвал признаком отчаяния.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции сообщили, что иранские военные захватили американский подводный дрон, выполнявший разведывательные функции.