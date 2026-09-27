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Посол США в КНР рассказал о предложении Трампа Си Цзиньпину покупать американское оружие

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину начать закупать американское вооружение, заявил в воскресенье посол США в Китае Дэвид Пердью.

"Трамп спросил председателя Си Цзиньпина, не хочет ли он когда-нибудь купить американское оружие", - сказал он в интервью Fox News.

При этом Пердью не уточнил, что на это ответил китайский лидер.

По словам посла, американский президент сделал такое предложение, когда лидеры обсуждали продажу США оружия Тайваню. Тогда Трамп отметил, что Вашингтон продает оружие многим странам по всему миру.

Ранее сообщалось, что Пекин призвал США к осторожности в вопросе продажи вооружений Тайваню.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. США продают Тайваню оружие, что, согласно позиции Пекина, обостряет ситуацию в регионе.

Дональд Трамп КНР Китай Си Цзиньпин
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