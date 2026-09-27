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Тысячи людей вынуждены покинуть дома из-за ливней в Бангкоке

Тысячи людей вынуждены покинуть дома из-за ливней в Бангкоке
Фото: Mailee Osten-Tan/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ливневые дожди ослабли в Бангкоке, сообщает Associated Press.

Однако ряд районов остается подтопленным - местами выпало до 30 см осадков, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

За последние 10 дней в Таиланде в результате непогоды погибли восемь человек. Всего проливные дожди и подтопления затронули более 545 тысяч человек и 25 провинциях. Прервано движение некоторых поездов и автобусов, аэропорты продолжают работать, но возможны задержки.

Метеорологи сообщают, что в течение воскресенья еще ожидаются ливни в отдельных районах страны, но в целом к понедельнику ситуация должна улучшиться.

Hаводнение в Бангкоке

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Бангкок Таиланд
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