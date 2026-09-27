Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение о более строгой интерпретации понятия нейтралитета на мировой арене, сообщают в воскресенье швейцарские СМИ.

Согласно окончательным данным, 70,2% выступили против инициативы, а 29,8% ее поддержали. Явка составила 47,1%.

Выставленное на голосование предложение предусматривало, в частности, что власти Швейцарии могли бы вводить санкции против других стран только с одобрения СБ ООН. В последние годы Берн принимает вслед за ЕС многие ограничительные меры против России. Также инициаторы референдума предлагали запретить Швейцарии сотрудничество с военными блоками, например, с НАТО.