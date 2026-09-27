Поиск

Токаев заявил, что погибших на учениях на Каспии не обеспечили спасательными жилетами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Погибшие в ходе учений в Каспийском море казахстанские военнослужащие не были должным образом обеспечены снаряжением, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В миреТокаев дал десять дней на подготовку плана военной реформы КазахстанаЧитать подробнее

"Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам совещания с руководящим составом Минобороны в воскресенье.

Отдельное внимание в выступлении Токаева было уделено безопасности личного состава.

Президент подчеркнул, что правительственная комиссия должна дать оценку действий всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в соответствии с распоряжением президента началась комплексная проверка положения дел в министерстве обороны. Она охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии.

Комиссия, которую возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева, должна выявить все нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

В минувший четверг во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Каспийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Интенсивность судоходства в Ормузе остается на 75% ниже довоенного уровня

 Интенсивность судоходства в Ормузе остается на 75% ниже довоенного уровня

В США считают, что высокоточное оружие Ирана сделало американские базы в регионе уязвимыми

Лавров в Нью-Йорке: успеть за четыре дня

 Лавров в Нью-Йорке: успеть за четыре дня

Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности

 Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности

Лавров не услышал ничего нового от главы МИД ФРГ на тему украинского урегулирования

Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури

 Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури

Лавров упрекнул Запад в том, что он ставит под угрозу жизнь населения планеты

Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

 Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

Папа римский Лев XIV отслужил мессу в Париже в присутствии 700 тыс. человек

 Папа римский Лев XIV отслужил мессу в Париже в присутствии 700 тыс. человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11979 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3786 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов