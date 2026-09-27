Токаев заявил, что погибших на учениях на Каспии не обеспечили спасательными жилетами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Погибшие в ходе учений в Каспийском море казахстанские военнослужащие не были должным образом обеспечены снаряжением, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам совещания с руководящим составом Минобороны в воскресенье.

Отдельное внимание в выступлении Токаева было уделено безопасности личного состава.

Президент подчеркнул, что правительственная комиссия должна дать оценку действий всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в соответствии с распоряжением президента началась комплексная проверка положения дел в министерстве обороны. Она охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии.

Комиссия, которую возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева, должна выявить все нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

В минувший четверг во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.