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Трамп ожидает новый раунд переговоров с Ираном на следующей неделе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между американской и иранской сторонами о завершении конфликта могут состояться уже на грядущей неделе, сообщает в воскресенье Axios.

"Я ожидаю больше переговоров с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хотел бы я. Это то, на что мы, может быть, согласились бы год назад", - заявил Трамп в интервью изданию.

Axios поясняет, что Трамп ожидает переговоры на следующей неделе.

Президент США также отметил, что "всегда думает" и о возможности возобновления ударов по Ирану.

При этом Axios отмечает, что источники на Ближнем Востоке сообщают о новом раунде непрямых переговоров уже в понедельник.

В субботу Трамп заявил, что отвергает иранский план по деэскалации напряженности.

Дональд Трамп США
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