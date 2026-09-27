Поиск

В Еврокомиссии призвали страны ЕС снизить потребление энергии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен обратился к странам ЕС с призывом снизить потребление газа и электричества в связи с перебоями в поставках энергоносителей, сообщает Politico в воскресенье.

"В контексте ограничения глобальных поставок и высокой волатильности цен снижение потребления может стать эффективным инструментом для сдерживания цен", - говорится в письме, отправленном Йоргенсеном министрам стран ЕС 25 сентября, с которым ознакомилось издание.

В письме он предлагает министрам принять меры для снижения потребления газа и электричества "на такой период, какой будет необходимо". При этом Йоргенсен отмечает, что на данный момент энергетическая безопасность ЕС обеспечена.

ЕС Дан Йоргенсен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку в преддверии выборов

Токаев заявил, что погибших на учениях на Каспии не обеспечили спасательными жилетами

Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Посол США в КНР рассказал о предложении Трампа Си Цзиньпину покупать американское оружие

Трамп ожидает новый раунд переговоров с Ираном на следующей неделе

В армии заверили США, что не теряли подводных дронов в Ормузском проливе

Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета

 Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета

Пятеро арестованы по подозрению в терроризме близ базы в Великобритании, используемой США

 Пятеро арестованы по подозрению в терроризме близ базы в Великобритании, используемой США

Трамп заявил, что США провезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти

Тысячи людей вынуждены покинуть дома из-за ливней в Бангкоке

 Тысячи людей вынуждены покинуть дома из-за ливней в Бангкоке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11979 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3786 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов