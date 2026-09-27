В Еврокомиссии призвали страны ЕС снизить потребление энергии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен обратился к странам ЕС с призывом снизить потребление газа и электричества в связи с перебоями в поставках энергоносителей, сообщает Politico в воскресенье.

"В контексте ограничения глобальных поставок и высокой волатильности цен снижение потребления может стать эффективным инструментом для сдерживания цен", - говорится в письме, отправленном Йоргенсеном министрам стран ЕС 25 сентября, с которым ознакомилось издание.

В письме он предлагает министрам принять меры для снижения потребления газа и электричества "на такой период, какой будет необходимо". При этом Йоргенсен отмечает, что на данный момент энергетическая безопасность ЕС обеспечена.