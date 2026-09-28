Европейский политический правый центр начал подготовку к выборам в Европарламент 2029 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшее политическое объединение правоцентристских партий Европы - Европейская народная партия (ЕНП) - в контексте успехов ряда ультраправых партий в избирательных компаниях нынешнего года уже разрабатывает стратегию к выборам 2029 года, стремясь вернуть к себе избирателей, сообщает Politico.

Это происходит на фоне внутренних разногласий по поводу того, стоит ли сотрудничать с такими партиями и насколько глубоко имеет смысл перенимать их политический курс, отмечает издание.

Две недели назад председатель правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер инициировал создание внутренней рабочей группы под названием "Win2029", напоминает Politico. Главная задача группы - разработать политическую платформу, достаточно привлекательную для того, чтобы через три года успешно конкурировать с ультраправыми на выборах. Однако, как показывают интервью и протоколы внутренних совещаний, внутри партии углубляются разногласия относительно сотрудничества с ультраправыми силами и степени сближения с ними по вопросам миграции, климата и социальной политики.

"Основной линией поляризации на многих национальных выборах по всему континенту - и, безусловно, на выборах в Европарламент 2029 года - станет противостояние антиевропейских популистов и партий, входящих в ЕНП", - заявил зампредседателя ЕНП и кандидат в премьер-министры Румынии Зигфрид Мурешан.

Все, что выходит за рамки "битвы" между ЕНП и ультраправыми, "будет иметь второстепенное значение", вторит ему директор по связям с прессой и общественностью этой крупнейшей фракции в Европарламенте Педро Лопес де Пабло. "Поскольку они не входят в правительство, они могут обещать золотые горы. Сталкиваясь с подобной риторикой, мы должны думать о том, какие альтернативы можем предложить людям", - считает он.

Поскольку нынешний созыв Европарламента еще не достиг середины своего срока полномочий, создание этой рабочей группы свидетельствует о необычно раннем начале подготовки ЕНП к выборам 2029 года и подчеркивает обеспокоенность партийного руководства ростом влияния ультраправых сил в масштабах всего союза, комментирует ситуацию Politico.

Рабочую группу, которой предстоит подготовить проект предвыборной программы партии, возглавил испанский депутат Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.

Обсуждения начнутся на выездном совещании на Сицилии в октябре и продлятся до съезда ЕНП, запланированного на следующую весну в Риме. Депутатам от ЕНП уже приходится решать, какой путь выбрать: сотрудничать с ультраправыми или нет.

Разногласия отражают различия в политических реалиях, с которыми сталкиваются члены партии в разных странах. В одних государствах участие в правящей коалиции вместе с ультраправыми уже стало реальностью, тогда как в других эти партии остаются главными соперниками ЕНП, а сотрудничество с ними считается недопустимым, отмечает Politico.