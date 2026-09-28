Мировые цены на пшеницу с июля выросли на 30%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу на мировых рынках с начала сезона (с 1 июля 2026 года) выросли на 30%, сообщает Зерновая ассоциация России (бывший Союз экспортеров и производителей зерна) после выступления исполнительного директора Ксении Боломатовой на IAOM Eurasia Conference & Expo в Ташкенте.

"Даже на фоне текущих высоких объемов мирового предложения возникают риски для стабильности глобального зернового рынка. В условиях ограничений судоходства в Черном море растет ценовая волатильность - с начала сезона цены на пшеницу на мировых рынках выросли на 30%. Рынок может столкнуться с продовольственной инфляцией, сопоставимой с периодом пандемии", - заявила Боломатова.

По ее словам, для удовлетворения потребностей импортеров российские компании продолжают отгрузки по альтернативным маршрутам вывоза.

Боломатова заявила, что в этом сезоне российский экспортный потенциал составляет около 60 млн тонн зерна. Она напомнила, что Россия поставляет зерно в более чем 100 стран. На долю России приходится около 20% глобальных поставок пшеницы, по экспорту зернобобовых страна занимает третье место в мире.