Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

Александр Вучич Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Подавший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич подписал протокол о передаче президентских полномочий председателю скупщины (парламента Сербии) Ане Брнабич, сообщает в понедельник сербский телерадиоканал РТС.

"Настоящим протоколом определяется передача полномочий между уходящим в отставку президентом республики Александром Вучичем и председателем Национального собрания Аной Брнабич, которая вступает в должность исполняющего обязанности президента", - приводит РТС выдержку из документа.

"Я буду занимать эту должность до выборов нового президента Сербии", - сказала Брнабич. Согласно конституции Сербии, председатель скупщины может исполнять обязанности президента максимум 90 дней. Председатель скупщины также объявит о проведении выборов президента. С момента объявления и до дня голосования может пройти не менее 30 и не более 60 дней.

Вучич накануне подал в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в конце октября.