Поиск

Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич
Александр Вучич
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Подавший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич подписал протокол о передаче президентских полномочий председателю скупщины (парламента Сербии) Ане Брнабич, сообщает в понедельник сербский телерадиоканал РТС.

"Настоящим протоколом определяется передача полномочий между уходящим в отставку президентом республики Александром Вучичем и председателем Национального собрания Аной Брнабич, которая вступает в должность исполняющего обязанности президента", - приводит РТС выдержку из документа.

"Я буду занимать эту должность до выборов нового президента Сербии", - сказала Брнабич. Согласно конституции Сербии, председатель скупщины может исполнять обязанности президента максимум 90 дней. Председатель скупщины также объявит о проведении выборов президента. С момента объявления и до дня голосования может пройти не менее 30 и не более 60 дней.

Вучич накануне подал в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в конце октября.

Сербия Александр Вучич Ана Брнабич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

 Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

Землетрясение зафиксировано в Алма-Ате

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

 Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

 Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

Иран не планирует новый раунд переговоров с США в Нью-Йорке

Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку в преддверии выборов

Токаев заявил, что погибших на учениях на Каспии не обеспечили спасательными жилетами

Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11986 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов