Brent подорожала до $107,83 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в понедельник.

К 14:34 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,51 (3,36%), до $107,83 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,33 (3,6%), до $95,74 за баррель.

Президент США Дональд Трамп на минувших выходных заявил, что не принимает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер. "Я отвергаю их предложение", - сказал он. Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя NBC News отказ Трампа, заметил, что об этом отказе через посредников официально не сообщалось, и подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов. "Мы хотим иметь возможность продавать нашу нефть", - сказал Аракчи.

"По-видимому, цены на нефть подскочили после отказа Трампа принять мирное предложение Ирана, - отметил Хамад Хуссейн из Capital Economics. - Увеличение потоков нефти через Ормузский пролив несколько ослабило повышательное давление на котировки, однако в целом на глобальном нефтяном рынке наблюдается дефицит".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и составило 455 единиц. Число газовых буровых повысилось на одну, до 135 единиц.