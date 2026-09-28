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Bloomberg сообщил о возобновлении поставок нефти по саудовскому трубопроводу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу "Восток-Запад" после завершения его ремонта, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Госкомпания Saudi Aramco в связи с трудностями перевозки нефти через Ормузский пролив использовала нефтепровод для прокачки нефти в порт Янбу на Красном море. Работа нефтепровода была остановлена 13 сентября из-за атак беспилотников, в результате чего отгрузка нефти из Янбу прекратилась. Saudi Aramco возобновила его работу на прошлой неделе, начав постепенную прокачку нефти.

По словам источников агентства, саудовская госкомпания тестировала нефтепровод, повышая давление в системе, и планировала возобновить прокачку в крупных объемах к выходным. На данный момент экспортные отгрузки возобновились.

Пропускная способность трубопровода составляет 7 млн баррелей в сутки. Обычно около 2 млн баррелей направляется на НПЗ Aramco на побережье Красного моря, а остальное идет на экспорт.

Saudi Aramco НПЗ Ормузский пролив Янбу Саудовская Аравия
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