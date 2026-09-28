На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Космические силы США планируют развернуть системы направленной энергии на своей авиабазе на мысе Канаверал во Флориде, которая используется для запусков ракет в интересах Пентагона, сообщает The War Zone.

Полковник Брайан Чатман, командующий частью Space Launch Delta 45, обслуживающей авиабазу, заявил изданию, что на объекте вводится в эксплуатацию система направленной энергии, способная поражать беспилотные летательные аппараты, вторгающиеся в ее закрытое воздушное пространство.

По его словам, идея заключается в обеспечении безопасности запусков и защите объекта от посторонних глаз, поскольку авиабаза хранит множество секретов, касающихся военных и коммерческих космических проектов Америки. Такие компании, как SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space, используют этот объект для космических запусков. Модернизация системы обороны базы происходит на фоне того, что регион мыса Канаверал страдает от нашествия беспилотников. В прошлом году их были сотни.

Как отметил Чатман, для космодрома возможность использования лазеров еще важнее, чем для других мест, нуждающихся в защите от беспилотников. Это связано с тем, что традиционный метод подавления радиочастот для создания помех связи беспилотников с контроллерами может повредить космические аппараты. "Если вы начнете излучать большое количество радиочастотной энергии, вы столкнетесь с потенциальными проблемами", - объяснил полковник.

Издание указывает, что пока неясно, будет ли новая лазерная система также защищать небо над соседним Космическим центром имени Кеннеди, откуда NASA осуществляет запуски пилотируемых кораблей и различных гражданских спутниковых систем.

Космическая авиабаза на мысе Канаверал, занимающая около 75 кв км, представляет собой большую, необитаемую, открытую территорию с длинной береговой линией на побережье Атлантического океана. Физическая планировка станции допускает множество вариантов вторжения беспилотников, а то, что там размещено, делает ее логичной целью для злоумышленника, указывает издание.

При этом подчеркивается, что системы, которые готовятся к запуску и запускаются на этом обширном объекте, чрезвычайно ценны и могут создаваться в течение многих лет, обходясь в миллиарды долларов. Когда они находятся на стартовой площадке или транспортируются, ракеты представляют собой массивные объекты, начиненные взрывчатым материалом, которые при попадании БПЛА вызовут разрушительный взрыв.