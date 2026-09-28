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На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА
Архивное фото
Фото: Manuel Mazzanti/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Космические силы США планируют развернуть системы направленной энергии на своей авиабазе на мысе Канаверал во Флориде, которая используется для запусков ракет в интересах Пентагона, сообщает The War Zone.

Полковник Брайан Чатман, командующий частью Space Launch Delta 45, обслуживающей авиабазу, заявил изданию, что на объекте вводится в эксплуатацию система направленной энергии, способная поражать беспилотные летательные аппараты, вторгающиеся в ее закрытое воздушное пространство.

По его словам, идея заключается в обеспечении безопасности запусков и защите объекта от посторонних глаз, поскольку авиабаза хранит множество секретов, касающихся военных и коммерческих космических проектов Америки. Такие компании, как SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space, используют этот объект для космических запусков. Модернизация системы обороны базы происходит на фоне того, что регион мыса Канаверал страдает от нашествия беспилотников. В прошлом году их были сотни.

Как отметил Чатман, для космодрома возможность использования лазеров еще важнее, чем для других мест, нуждающихся в защите от беспилотников. Это связано с тем, что традиционный метод подавления радиочастот для создания помех связи беспилотников с контроллерами может повредить космические аппараты. "Если вы начнете излучать большое количество радиочастотной энергии, вы столкнетесь с потенциальными проблемами", - объяснил полковник.

Издание указывает, что пока неясно, будет ли новая лазерная система также защищать небо над соседним Космическим центром имени Кеннеди, откуда NASA осуществляет запуски пилотируемых кораблей и различных гражданских спутниковых систем.

Космическая авиабаза на мысе Канаверал, занимающая около 75 кв км, представляет собой большую, необитаемую, открытую территорию с длинной береговой линией на побережье Атлантического океана. Физическая планировка станции допускает множество вариантов вторжения беспилотников, а то, что там размещено, делает ее логичной целью для злоумышленника, указывает издание.

При этом подчеркивается, что системы, которые готовятся к запуску и запускаются на этом обширном объекте, чрезвычайно ценны и могут создаваться в течение многих лет, обходясь в миллиарды долларов. Когда они находятся на стартовой площадке или транспортируются, ракеты представляют собой массивные объекты, начиненные взрывчатым материалом, которые при попадании БПЛА вызовут разрушительный взрыв.

NASA SpaceX Пентагон США Флорида Канаверал Брайан Чатман
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