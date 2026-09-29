Европейские фондовые индексы в основном снизились в понедельник

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынки акций Западной Европы преимущественно снизились в понедельник на фоне подорожания нефти и роста доходности мировых гособлигаций.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,03 пункта - до 638,68 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%, германский DAX - 0,13%, итальянский FTSE MIB - 0,21%, испанский IBEX 35 - 0,51%. Французский CAC 40 прибавил 0,01%.

Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы ускорения инфляции на фоне подъема цен на нефть, возобновившегося после новых заявлений президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома сообщил в субботу, что не принимает предложенный Тегераном план по деэскалации американо-иранского конфликта, в рамках которого Иран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Подорожание энергоресурсов пока не отразилось на зарплатах в еврозоне, сказала в понедельник президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "На данном этапе нет свидетельств того, что рост цен на энергоносители транслируется в повышение зарплат", - отметила она.

При этом Лагард добавила, что масштаб инфляционного шока слишком велик, чтобы его игнорировать. Она считает оправданным умеренное ужесточение денежно-кредитной политики для обуздания инфляции.

Доходность 10-летних гособлигаций США и Великобритании в понедельник поднялась до максимумов за 19 лет, Франции - до 18-летнего максимума, тогда как доходность немецких госбумаг оставалась вблизи максимума за 17 лет на фоне усиления ожиданий повышения ставок центральными банками.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 вошли британские девелоперы Persimmon (+14,7%), Barratt Redrow (+11,7%), Taylor Wimpey (+11,5%), Vistry Group (+10,7%) и Bellway (+10,4%). Правительство Великобритании заявило о намерении одобрить новую схему поддержки покупателей жилья в рамках готовящегося бюджетного плана. Ожидается, что это укрепит спрос на дома и новое строительство в стране.

Самый большой подъем на торгах во Франкфурте показали котировки бумаг Merck KGaA (+2,6%), Siemens Healthineers (+2,3%) и Fresenius Medical Care (+1,7%), в Париже - Hermes International (+2,5%), Kering (+2,2%) и Carrefour (+1,8%), в Милане - Amplifon (+6,1%), Moncler (+2,6%) и Eni (+2%), в Мадриде - Corporacion Acciona Energias Renovables (+1,9%), Grifols и Repsol (+1,8% у обеих).

Рыночная стоимость Suedzucker повысилась на 3,1%. Крупнейший в Европе производитель сахара отчитался о росте EBITDA в 1,8 раза во втором финквартале и улучшил годовой прогноз для этого показателя.

Лидерами падения в сводном индексе стала горнодобывающая Fresnillo (-5,1%). Котировки других представителей отрасли также ушли в минус, в том числе Endeavour Mining - на 4,4%, Antofagasta - на 2,1%, Anglo American - на 1,9%, Glencore - на 1,7%.

Заметно сократили капитализацию Entain (-5,1%), Aurubis (-4,5%), Swissquote Group (-3,7%), Experian (-3,6%), Rexel и Nokia (-3,3% у каждой).