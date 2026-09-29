В Таджикистане заявили, что США помогают интегрировать возвращающихся мигрантов в экономику

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США оказывают поддержку Таджикистану в разработке практических стратегий интеграции возвращающихся трудовых мигрантов во внутреннюю экономику страны, сообщило посольство США в Таджикистане.

Исполняющий обязанности заместителя главы дипломатической миссии США Джон Риордан принял участие в национальной консультации с таджикскими партнерами, посвященной развитию предпринимательской повестки в сфере миграции.

В рамках инициативы стороны рассматривают возможности создания условий для возвращающихся мигрантов, позволяющих им применять полученные за рубежом опыт и навыки для развития собственного бизнеса и участия в экономической жизни Таджикистана.

Особое внимание уделяется расширению доступа таджикских предпринимателей к цифровым платформам, финансовым услугам и инфраструктуре электронной коммерции. По данным американской стороны, развитие этих инструментов должно способствовать созданию устойчивого местного бизнеса и расширению предпринимательских возможностей в стране.

Инициатива реализуется на фоне значительной роли трудовой миграции в социально-экономической жизни Таджикистана. Поддержка предпринимательства среди возвращающихся мигрантов рассматривается как один из инструментов их экономической интеграции и развития внутреннего рынка.

Сотрудничество США и Таджикистана в этой сфере направлено на развитие предпринимательских навыков, цифровых возможностей и доступа к финансовым инструментам для граждан, возвращающихся в страну.