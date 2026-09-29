Поиск

КСИР направил американцам письмо с описанием позиции Ирана по ситуации в регионе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отправляет письмо гражданам США, в котором намерен ознакомить американскую общественность с обстановкой в регионе с точки зрения Тегерана, заявил во вторник бригадный генерал КСИР Хоссейн Мохебби.

"Наша цель отправки письма американскому народу выходит за рамки медийной пропаганды (...) мы считаем, что американский народ может быть не очень знаком с нашей логикой и позицией, поэтому с помощью этого письма мы хотели сформировать основу для понимания", - приводит агентство "Тасним" его слова.

Генерал отметил, что с учетом нынешнего военного потенциала США наличие 800 американских баз в мире и высокие оборонные траты являются излишними, в том числе в свете внутренних проблем этой страны. Также Мохебби отверг заявления о том, что Иран хочет получить ядерное оружие.

"Утверждения о том, что у Ирана осталось всего несколько недель для приобретения ядерного оружия - это та же самая ложь, которую сфабриковали 25 лет назад. Я спрашиваю американский народ: разве эти "несколько недель" не прошли за эти 25 лет?" - пояснил он.

Он отметил, что авторы письма также рассказали в нем об истории и сути КСИР, а также о его роли в строительстве и здравоохранении в Иране и в борьбе с бедностью. По словам Мохебби, давление США на другие страны с целью признать КСИР террористической организацией является беспочвенным.

Также он заявил, что попытки США прервать каналы связи Ирана с другими странами не принесут успеха, поскольку, по словам Мохебби, они насчитывают тысячи лет длительности и выходят за рамки узконаправленных политических вопросов. Он выразил мнение, что соседние государства осознают теперь, что наличие на их территории баз США не гарантирует безопасность.

Хроника 28 февраля – 29 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

 В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

Anthropic в проспекте IPO предупредила об угрозе ее технологий "существованию человечества"

 Anthropic в проспекте IPO предупредила об угрозе ее технологий "существованию человечества"

Наводнения в Бангкоке затронули 700 тыс. человек

 Наводнения в Бангкоке затронули 700 тыс. человек

Германия выдвинула ультиматум по долгосрочному бюджету ЕС

Brent подорожала до $107,32 за баррель

 Brent подорожала до $107,32 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста цен на нефть и доходности гособлигаций США

 Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста цен на нефть и доходности гособлигаций США

Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

 Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

 Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

В Великобритании освободили под залог подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3799 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12000 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов