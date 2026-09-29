КСИР направил американцам письмо с описанием позиции Ирана по ситуации в регионе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отправляет письмо гражданам США, в котором намерен ознакомить американскую общественность с обстановкой в регионе с точки зрения Тегерана, заявил во вторник бригадный генерал КСИР Хоссейн Мохебби.

"Наша цель отправки письма американскому народу выходит за рамки медийной пропаганды (...) мы считаем, что американский народ может быть не очень знаком с нашей логикой и позицией, поэтому с помощью этого письма мы хотели сформировать основу для понимания", - приводит агентство "Тасним" его слова.

Генерал отметил, что с учетом нынешнего военного потенциала США наличие 800 американских баз в мире и высокие оборонные траты являются излишними, в том числе в свете внутренних проблем этой страны. Также Мохебби отверг заявления о том, что Иран хочет получить ядерное оружие.

"Утверждения о том, что у Ирана осталось всего несколько недель для приобретения ядерного оружия - это та же самая ложь, которую сфабриковали 25 лет назад. Я спрашиваю американский народ: разве эти "несколько недель" не прошли за эти 25 лет?" - пояснил он.

Он отметил, что авторы письма также рассказали в нем об истории и сути КСИР, а также о его роли в строительстве и здравоохранении в Иране и в борьбе с бедностью. По словам Мохебби, давление США на другие страны с целью признать КСИР террористической организацией является беспочвенным.

Также он заявил, что попытки США прервать каналы связи Ирана с другими странами не принесут успеха, поскольку, по словам Мохебби, они насчитывают тысячи лет длительности и выходят за рамки узконаправленных политических вопросов. Он выразил мнение, что соседние государства осознают теперь, что наличие на их территории баз США не гарантирует безопасность.