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Google обжалует предписания ЕК об открытии Android и поисковых данных для конкурентов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., подала в Европейский суд общей юрисдикции апелляции на предписания Еврокомиссии (ЕК) об открытии операционной системы Android для сторонних ИИ-сервисов и предоставлении поисковых данных конкурентам, пишет The Wall Street Journal.

"Мы обжалуем решения, которые заставят нас раскрывать личную историю поисковых запросов людей без достаточной анонимизации и ослабят важнейшие механизмы защиты безопасности в Android", - цитирует газета заявление старшего директора Google по вопросам конкуренции Оливера Бетелла.

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ЕК в июле предписала компании открыть полный доступ к функционалу Android для других ИИ-сервисов в целях обеспечения равных условий конкуренции с Gemini. Регулятор заявил, что пользователи должны иметь возможность активировать любого ИИ-ассистента по своему выбору на Android-устройствах с помощью голосовой команды, как это происходит с Gemini, и использовать его для выполнения нужных им задач, например для заказа такси.

Кроме того, Еврокомиссия обязала Google предоставлять часть поисковых данных конкурирующим сервисам, включая ИИ-ассистентов с функцией поиска, чтобы также обеспечить более справедливую конкуренцию.

Первое требование компании нужно исполнить к июлю 2027 года, второе – к январю.

Неисполнение европейского законодательства о цифровых рынках может повлечь штраф в размере до 10% годовой мировой выручки.

Google Alphabet Inc ЕК Еврокомиссия ЕС
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