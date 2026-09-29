В ЕК напомнили об увязке траншей помощи Киеву с проведением реформ на Украине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии, понимая сложные условия, в которых находится Украина, все же напоминают о том, что макрофинансовая помощь Киеву и другие транши помощи от Евросоюза увязаны с выполнением программы реформ, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Балаш Уйвари.

Его спросили, какие варианты рассматриваются для оказания финансовой помощи Украине в 2026 и 2027 годах в свете заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что в оборонном бюджете страны на 2026 год образовалась брешь в $27 млрд.

"У меня есть три ключевых тезиса на этот счет. Во-первых, Украине необходимо продолжать реформы. Во-вторых, наши международные партнеры должны выступить с конкретными обязательствами, и в-третьих, нам нужно начинать подготовку к 2027 году", - ответил Уйвари.

Подробнее он объяснил, что, если говорить о кредите в 90 млрд евро, то на данный момент ЕС выделил Украине 15 млрд, тогда как целевой показатель на 2026 год составляет 45 млрд евро.

"Разрыв значительный, и нам необходимо сосредоточиться на достижении этой цели в 45 млрд евро. При этом важно, чтобы Украина продолжала проводить реформы. Разумеется, мы понимаем, насколько сложная там ситуация. (...) Тем не менее, существует согласованная программа реформ, включающая конкретные меры, которые напрямую увязаны с программой макрофинансовой помощи и фондом для Украины, и эти реформы необходимо проводить. Их реализация - обязательное условие для выделения нами дополнительных средств. Именно на этом мы сосредоточимся в вопросе финансовой поддержки Украины в текущем году", - сказал Уйвари.

Кроме того, продолжил он, даже если ЕС предоставит кредит в 90 млрд евро Украине в этом и следующем году, все равно останется дефицит в размере около 45 млрд евро. "И здесь на помощь должны прийти наши международные партнеры. Мы регулярно поднимаем этот вопрос в ходе встреч G7 и G20. (...) Хороший пример подала Норвегия с обязательством выделить 9 млрд долларов США. Это отличный пример, и именно по этому пути нужно идти. Мы ожидаем, что и другие наши партнеры как можно скорее последуют этому примеру", - отметил представитель ЕК.

"И наконец, поскольку год подходит к концу, самое время подумать о планах на следующий год. Нам необходимо согласовать так называемую финансовую стратегию. Этот документ определит объемы средств, которые будут выделены по трем направлениям: кредит в 90 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи, фонд для Украины и оборонный компонент", - сообщил Уйвари.

Сейчас ЕК ведет соответствующие переговоры с Украиной. "И чем скорее мы получим этот документ в его окончательной редакции от украинской стороны, тем лучше. Мы сможем принять это решение, что обеспечит предсказуемость на следующий год", - добавил он.