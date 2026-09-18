ЕК продолжает консультации с Канадой о ее участии в помощи Украине на 90 млрд евро

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Уйвари подтвердил, что Канада выразила заинтересованность в участии в программе кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро.

"Технические консультации с Канадой ведутся уже некоторое время и продолжаются до сих пор", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о состоянии этих планов.

"Если взглянуть на регламент этой программы кредитной поддержки, то можно увидеть, что он допускает участие третьих стран при соблюдении определенных условий. К числу важнейших условий относится требование о том, чтобы страна вносила существенный вклад в поддержку Украины в оборонной и финансовой сферах. Необходимо также наличие партнерства с Евросоюзом в области безопасности и обороны", - объяснил Уйвари.

По его словам, в ЕК считают, что Канада соответствует этим критериям, поскольку у нее есть соглашение с ЕС в рамках программы совместных оборонных закупок SAFE.

Кроме того, должен быть согласован "вклад соответствующей третьей страны в покрытие расходов по обслуживанию займа в рамках программы на 90 млрд евро".

"Именно поэтому мы ведем переговоры с Канадой. Они пока не завершены, но мы активно работаем над этим. Разумеется, цель состоит в том, чтобы дать Украине возможность осуществлять закупки у более широкого круга поставщиков. Чем больше стран участвует, тем лучше, ведь это позволяет Украине получить наилучшее и наиболее подходящее оснащение для нужд обороны", - заявил представитель ЕК.

Он напомнил, что недавно была завершена аналогичная процедура с Великобританией.