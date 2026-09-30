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Что случилось этой ночью: среда, 30 сентября

Спасатели нашли пропавших в пещере в Крыму туристов, Трамп переименовал AI в SI, Пентагон заключил контракт с Boeing на $20 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели обнаружили четырех туристов, заблокированных в Красной пещере в Крыму, их состояние удовлетворительное, сообщили в МЧС.

- Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта (AI) в "суперинтеллект" (Super Intelligence, SI).

- Лидеры американских компаний-разработчиков ИИ подписали в Белом доме соглашение, обязывающее их усилить меры внутреннего контроля за ИИ-моделями. Трамп назвал документ "почти конституцией", отметив, что в нем предусматривается "аспект самоконтроля" для отрасли.

- На выгоревшем рыболовном судне "Триумф", отбуксированном в порт Петропавловска-Камчатского, обнаружили тела четырех погибших моряков. Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы.

- Пентагон заключил контракт с Boeing Co. на $20 млрд для производства палубных истребителей шестого поколения F/A-XX, которыми с 2030-х годов будут оснащаться авианосцы США.

- Усилия Катара в посредничестве между США и Ираном не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки, сообщил Axios со ссылкой на источники.

- Отопление в Москве начнут включать с 1 октября. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней.

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