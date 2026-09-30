СПГ-танкер попал под удар в Ормузском проливе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Судно по перевозке сжиженного природного газа (СПГ), шедшее через Ормузский пролив, подверглось атаке, сообщает в среду Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"По данным проверенного источника, в СПГ-танкер попал снаряд неустановленного происхождения", - говорится в сообщении UKMTO.

В Управлении отмечают, что инцидент произошел еще во вторник. Информации о пострадавших и вреде окружающей среде не приводится.

Экипажам судов рекомендовали соблюдать осторожность при прохождении района и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Власти расследуют обстоятельства инцидента.