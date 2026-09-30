Минтранс Израиля требует отменить все рейсы Flydubai в Израиле до завершения расследования

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановки всех рейсов Flydubai в Израиль и из страны после вероятной попытки пилота этой авиакомпании захватить пассажирский самолет, летевший в Тель-Авив, сообщают Jerusalem Post и ивритоязычные израильские СМИ со ссылкой на источники в Минтрансе.

Журналисты объясняют, что авиакомпании Flydubai разрешили летать в Израиль на условии, что все пилоты таких рейсов должны быть гражданами стран, у которых с Израилем установлены дипломатические отношения. СМИ сообщили, что пытавшийся захватить самолет летчик, возможно, был гражданином Омана. У Омана нет дипломатических отношений с Израилем. Наличие в экипаже пилота из Омана было бы нарушением соглашения с перевозчиком, ситуацию должна расследовать спецслужба Шин Бет и Управление гражданской авиации.

Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия, затем сигнал о незаконном вмешательстве, поменял курс и сел в саудовском аэропорту Табук. Авиакомпания подтвердила, что на борту произошел некий инцидент, но заверила, что все пассажиры в порядке. По разным сообщениям, на борту было больше ста, около 150 или 180 пассажиров-граждан Израиля.

По не подтвержденным сообщениям СМИ, один из пилотов, предположительно, попытался захватить самолет и разбить его. Второй пилот ему помешал, на борту началась потасовка. Пассажиры-израильтяне вмешались и обезвредили напавшего. На борту также находились два пилота в гражданском - граждане ЮАР и Новой Зеландии, они перехватили управление и сумели посадить машину в Саудовской Аравии. СМИ сообщили, что самолет пытался захватить, предположительно, гражданин Омана, а второй пилот был гражданином ОАЭ.

С Саудовской Аравией у Израиля тоже нет дипломатических отношений.

Оба пилота находятся в больнице, саудовские власти допрашивают пилота из Омана. К делу подключился Израиль: с израильской стороны расследование возглавляет разведка "Моссад", при участии Службы общей безопасности Шин Бет.

Как отмечает The Times of Israel, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что ответом властей на этот инцидент должно быть усиление активности израильских военных кампаний по всему региону, включая сектор Газа, западный берег реки Иордан, Ливан, а также против Ирана. Однако, уточняет газета, пока нет указаний на то, что к этому происшествию причастно какое-либо государство или организация.