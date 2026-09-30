Владелец Anex Tour задержан в Турции по делу о наркотиках и проституции

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар задержан в Анталье (Турция) в рамках расследования по обвинениям в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, оперативные мероприятия в отношении ряда лиц, связанных с туристическим бизнесом, были проведены в Анталье в рамках расследования, координируемого Главной прокуратурой района Серик.

Одновременно с выдачей ордеров на задержание 20 человек были проведены рейды по 35 адресам и на двух судах. В ходе операций задержаны 18 подозреваемых, поиски еще двух продолжаются.

Среди задержанных - Кочкар, владелец Anex Tourism Group. Он также является владельцем сети отелей Selectum и основанной в Анталье авиакомпании Mavi Gok Airlines (MGA).

Anex Tour создан 1996 году, представлен в России, Белоруссии, Казахстане и Германии. Туроператор предлагает 3 тыс. направлений для путешествий в более чем 50 странах. Группа также работает в сфере авиаперевозок и гостиничного бизнеса.

Нешет Кочкар - брат Серхата Кочкара, которого в медийном поле традиционно связывают с российской авиакомпанией AZUR air. Собственником последней, по данным ЕГРЮЛ, является ООО "Ван2флай" Анны и Людмилы Фукаловых, которые, по данным ряда СМИ, являются родственницами Натальи Кочкар - супруги Серхата Кочкара. Сама Наталья Кочкар до мая 2022 года имела долю 45% в "Ван2флай".

В число авиационных активов группы в Турции входит MGA, базирующаяся в Анталье. Согласно информации на сайте Mavi Gok Airlines, парк авиакомпании насчитывает семь воздушных судов.