Патриарх Грузии Шио III принял делегацию Московского Патриархата

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Католикос-патриарх Грузии Шио III принял в среду делегацию Московского Патриархата во главе с митрополитом Волоколамским Антоном, сообщил журналистам глава отдела Грузинской православной церкви по связям с общественностью, протоирей Андриа Джагмаидзе.

"Беседа касалась взаимоотношений двух Церквей, в том числе и проблемных вопросов, связанных с препятствиями, с которыми сталкивается Грузинская церковь в Абхазии и Цхинвальском регионе", - сказал Джагмаидзе.

Он отметил, что обе стороны на встрече заявили о наличии определенных ресурсов для регулирования церковной жизни в Абхазии и Цхинвальском регионе.

"В целом эта встреча вселяет надежду на то, что в будущем будут найдены определенные шаги для позитивного решения этих болезненных вопросов", - сказал Джагмаидзе.