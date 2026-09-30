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Трамп считает, что Рубио найдет решение кубинской проблемы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Госдепа США Марко Рубио найдет способы для решения проблем, связанных с Кубой, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Внимательно смотрите за тем, что он сделает с Кубой", - сказал Трамп в Белом доме на мероприятии в честь граждан США латиноамериканского происхождения.

Подробностей о планах Рубио Трамп не озвучил.

США в последние месяцы усилили санкционное давление на Кубу, пытаясь таким образом добиться от страны политических и экономических преобразований.

США Дональд Трамп Госдеп Марко Рубио Куба
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