Трамп считает, что Рубио найдет решение кубинской проблемы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Госдепа США Марко Рубио найдет способы для решения проблем, связанных с Кубой, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Внимательно смотрите за тем, что он сделает с Кубой", - сказал Трамп в Белом доме на мероприятии в честь граждан США латиноамериканского происхождения.

Подробностей о планах Рубио Трамп не озвучил.

США в последние месяцы усилили санкционное давление на Кубу, пытаясь таким образом добиться от страны политических и экономических преобразований.