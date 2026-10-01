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Основная партия в правящей в Словакии коалиции отказалась от идеи проведения досрочных выборов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Участники встречи основной входящей в правящую коалицию в Словакии партии "Смер", утверждают, что досрочных парламентских выборов после отставки вице-премьера Томаша Тарабы в стране не будет.

Один из представителей руководства партии Душан Ярьябек сообщил журналистам, что на этой встрече от идеи проведения досрочных выборов отказались.

В сообщении для прессы, опубликованном партией по итогам встречи, говорится: "Партия "Смер" с момента формирования коалиции в 2023 году делает все возможное для обеспечения стабильности власти. Она не потеряла ни одного депутата и осознает, что, будучи крупнейшей и наиболее стабильной правящей партией, не может позволить, чтобы внутренние споры партнеров по коалиции доминировали в политике государства".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду созвал руководство своей партии "Смер" для определения дальнейших действий после того, как накануне депутаты парламента выразили недоверие вице-премьеру Томашу Тарабе.

Ранее в среду президент страны Петр Пеллегрини снял Тарабу с должности.

В связи с происходящим оппозиция обращалась к Фицо с призывом объявить досрочные парламентские выборы.

В настоящее время у власти в Словакии стоит коалиция, в которую входят три партии - "Смер" ("Направление"), "Глас" ("Голос") и Словацкая национальная партия (СНП). С предложением провести голосование по недоверию представителю СНС Тарабе выступил председатель партии Андрей Данко. Этот шаг он обусловил внутрипартийными разногласиями.

Ранее Фицо допускал проведение досрочных парламентских выборов уже в январе 2027 года, если коалиционным партнерам не удастся урегулировать конфликт вокруг Тарабы. "Если хотите всё разрушить, разрушайте. Я, в отличие от других, к январю готов", - сказал ранее Фицо в эфире телеканала TA3.

Словакия партия Смер парламентские выборы
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