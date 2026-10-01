Президент США заявил, что еще не решил, как поступить с Ираном

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще не знает, будет ли он заключать соглашение с Ираном или же предпочтет возобновить военные действия.

"Может быть, нужно их взорвать. Нам предстоит принять решение. Либо мы их взорвем, либо заключим сделку. Скоро все это закончится", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее этой осенью президент США уже сообщал, что выбирает между этими двумя вариантами действий.