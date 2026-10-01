Миссия Crew-13 в четверг стартует на МКС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Миссия Crew-13 готова к предстоящему в четверг старту к Международной космической станции (МКС), сообщили представители NASA в ходе пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Как отметила Дана Вайгел, руководитель орбитальных программ NASA, экипаж завершил все приготовления и полностью готов к предстоящему полету. По ее словам, неблагоприятные погодные условия над Средней Атлантикой не должны затронуть район космодрома. "Запуск пройдет по "зеленому коридору", - сказала Вайгел.

Она добавила, что если запуск состоится в четверг, то это будет рекордно короткий по времени полет американского корабля к МКС, который продлится примерно около восьми часов.

В состав экипажа миссии Crew-13 входят астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников.

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX планируется осуществить четверг в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Корабль должен будет состыковаться с МКС с МКС приблизительно в 19:00 в тот же день по американскому времени (2 октября в 02:00 по Москве).

В настоящее время на орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 и передачи дел должны будут 5 октября на американском корабле Crew Dragon вернутся на Землю.