Сеул инвестирует $54 млрд в проект Alaska LNG

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея инвестирует в США до $200 млрд, в том числе $54 млрд в газовый проект Alaska LNG, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Благодаря соглашениям, заключенным моей администрацией с Южной Кореей, они инвестируют до $200 млрд", - сказал он в Белом доме.

Кроме того, корейские инвестиции коснутся и других проектов в сфере энергетики, в том числе атомной.

Проект Alaska LNG предусматривает добычу, транспортировку и сжижение природного газа на Аляске для его экспорта на азиатские рынки, отмечают американские СМИ. Они отмечают, что Трамп не уточнил сроки, в которые Южная Корея сделает эти инвестиции.