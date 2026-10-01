Поиск

Сеул инвестирует $54 млрд в проект Alaska LNG

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея инвестирует в США до $200 млрд, в том числе $54 млрд в газовый проект Alaska LNG, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Благодаря соглашениям, заключенным моей администрацией с Южной Кореей, они инвестируют до $200 млрд", - сказал он в Белом доме.

Кроме того, корейские инвестиции коснутся и других проектов в сфере энергетики, в том числе атомной.

Проект Alaska LNG предусматривает добычу, транспортировку и сжижение природного газа на Аляске для его экспорта на азиатские рынки, отмечают американские СМИ. Они отмечают, что Трамп не уточнил сроки, в которые Южная Корея сделает эти инвестиции.

США Дональд Трамп Южная Корея Alaska LNG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что США полностью управляют Ормузским проливом

Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

 Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

Шеф Пентагона объявил о создании в ВС США командования автономных боевых систем

 Шеф Пентагона объявил о создании в ВС США командования автономных боевых систем

Трамп заявил, что США за 3 дня помогли вывезти рекордный объем нефти через Ормуз

Что произошло за день: среда, 30 сентября

Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

 Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

Новый доклад программы ЕС Copernicus указал на тревожные изменения в Мировом океане

 Новый доклад программы ЕС Copernicus указал на тревожные изменения в Мировом океане

Рютте напомнил России об оборонительных целях НАТО

ЕС может предложить странам-кандидатам доступ к своему единому рынку

 ЕС может предложить странам-кандидатам доступ к своему единому рынку

Договор на поставку российского газа в Сербию продлен до конца года

 Договор на поставку российского газа в Сербию продлен до конца года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3804 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12024 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов