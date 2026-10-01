В Сеуле поправили заявления США об инвестициях Южной Кореи в проект на Аляске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Утверждения Белого дома, что Южная Корея в рамках масштабных инвестиций в американскую экономику вложит более $50 млрд в СПГ-проект на Аляске, искажают договоренности Вашингтона и Сеула, заявил в четверг южнокорейский министр торговли, промышленности и энергетики Ким Чон Кван.

"США вышли за рамки того, что мы согласовали в отношении СПГ-проекта на Аляске. Стороны договорились начать работать над проектом, при условии его коммерческой целесообразности по меморандуму о взаимопонимании и при соответствии всем юридическим требованиям", - приводит "Ренхап" слова министра.

Южная Корея и США планируют оценить рентабельность данного проекта "Project North", прежде чем продолжить его реализацию. В то же время накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует в США до $200 млрд, в том числе $54 млрд в газовый проект Alaska LNG.

Министр упомянул и "Project Star" по строительству в штате Техас газовой электростанции на $22,3 млрд для снабжения электричеством центров обработки данных систем искусственного интеллекта. Также Сеул собирается потратить $120 млрд на "Project Power" по строительству восьми ядерных реакторов.

Ким Чон Кван уточнил, что данные проекты будут включать в себя гарантии защиты южнокорейских инвестиций.

Страны также приняли юридически обязательное соглашение, согласно которому объем инвестиций в год не превысит $20 млрд, а составит всего $200 млрд. Министр добавил, что при этом уровень американских пошлин в отношении южнокорейского экспорта не должен превысить ранее согласованные 15%, несмотря на какие-либо дополнительные меры властей США в торговой сфере.

"Ренхап" напоминает, что в прошлом году Южная Корея обещала США вложить $350 млрд в американскую экономику в обмен на понижение пошлин в отношении южнокорейских товаров с 25% до 15%.