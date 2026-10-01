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Российская армия взяла под контроль три населенных пункта в Харьковской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Нестерное, Рубленое и Высокая Яруга в Харьковской области, заявили в Минобороны России в четверг.

"В ходе активных наступательных действий в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое Харьковской области", - говорится в сообщении.

"В результате решительных действий подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Высокая Яруга Харьковской области", - заявили военные.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

В Минобороны РФ заявили, что ведутся бои за взятие под контроль населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резниково, Сердобино и Приколотное Харьковской области.

Идет уничтожении подразделений украинской армии в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатнее Харьковской области, сообщили в министерстве.

"Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины и наземный робототехнический комплекс", - сказали военные.

По информации ведомства, в течение суток группировка нанесла удары по 11 бригадам и одному украинскому полку в Харьковской и Сумской областях.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии, 26 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Харьковская область
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