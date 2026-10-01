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Минфин Грузии подготовил проект бюджета-2027 с дефицитом 2,5% ВВП

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов Грузии внесло в парламент проект закона о бюджете на 2027 год с дефицитом 2,5% ВВП, сообщается в материалах на сайте ведомства.

Номинальный ВВП в следующем году прогнозируется на уровне 126,4 млрд лари, в реальном выражении ожидается рост на 5% по сравнению с прогнозным показателем 2026 года.

Согласно оценкам, доходы консолидированного бюджета (центральный и местные бюджеты) в 2027 году составят 37,53 млрд лари, увеличившись на 4,3% по сравнению с ожидаемым исполнением в этом году. В том числе налоговые доходы прогнозируются в сумме 29,52 млрд лари (рост на 7,7%).

По оценке, госдолг в 2027 году сложится на уровне 31,6% ВВП. Заимствования в следующем году планируются на уровне 4,1 млрд лари, в том числе внешние - 2,1 млрд лари.

Основной объем ассигнований бюджета будет направлен на финансирование текущих социальных расходов, в следующем году они вырастут на 11%, до 25,42 млрд лари.

Бюджет на 2026 год принят парламентом Грузии с дефицитом 2,5% ВВП.

Официальный курс на 1 октября - 2,6047 лари/$1.

Грузия
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