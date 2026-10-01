Япония планирует инвестировать $140 млрд в строительство ЦОД

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Япония намерена ускорить строительство центров обработки данных (ЦОД) за счет инвестиционной программы объемом около $140 млрд, в которой будет участвовать крупнейшая генерирующая компания страны - Jera, пишет Financial Times.

В четверг Dell и Jera заключили соглашение о создании ЦОД потребляемой мощностью 400 МВт недалеко от Токио. Стоимость проекта составит $15 млрд; это крупнейший подобный проект в Азии за пределами Китая. Финансирование предоставит глобальная инвестиционная компания Apollo.

Ожидается, что объект будет обеспечиваться электроэнергией с отдельной электростанции и будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

По словам главы Jera Юкио Кани, в течение пяти лет партнеры намерены построить ЦОД общей потребляемой мощностью 3-4 ГВт и сопутствующую энергетическую инфраструктуру. По его оценке, 1 ГВт мощности требует инвестиций в размере $35-45 млрд, и совокупные расходы на создание инфраструктуры такого масштаба составят порядка $140 млрд.

В Японии уже работают крупные операторы ЦОД, включая NTT Data и SoftBank. Тем не менее по объемам мощностей страна существенно отстает от США и Китая. По данным отраслевой организации International Data Center Authority (IDCA), ЦОД в США потребляют 29,2 ГВт электроэнергии, или около 43% от общего мирового показателя. Для сравнения: в Китае показатель составляет 8,5 ГВт, в Японии - всего 1,7 ГВт.