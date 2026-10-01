Поиск

Япония планирует инвестировать $140 млрд в строительство ЦОД

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Япония намерена ускорить строительство центров обработки данных (ЦОД) за счет инвестиционной программы объемом около $140 млрд, в которой будет участвовать крупнейшая генерирующая компания страны - Jera, пишет Financial Times.

В четверг Dell и Jera заключили соглашение о создании ЦОД потребляемой мощностью 400 МВт недалеко от Токио. Стоимость проекта составит $15 млрд; это крупнейший подобный проект в Азии за пределами Китая. Финансирование предоставит глобальная инвестиционная компания Apollo.

Ожидается, что объект будет обеспечиваться электроэнергией с отдельной электростанции и будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

По словам главы Jera Юкио Кани, в течение пяти лет партнеры намерены построить ЦОД общей потребляемой мощностью 3-4 ГВт и сопутствующую энергетическую инфраструктуру. По его оценке, 1 ГВт мощности требует инвестиций в размере $35-45 млрд, и совокупные расходы на создание инфраструктуры такого масштаба составят порядка $140 млрд.

В Японии уже работают крупные операторы ЦОД, включая NTT Data и SoftBank. Тем не менее по объемам мощностей страна существенно отстает от США и Китая. По данным отраслевой организации International Data Center Authority (IDCA), ЦОД в США потребляют 29,2 ГВт электроэнергии, или около 43% от общего мирового показателя. Для сравнения: в Китае показатель составляет 8,5 ГВт, в Японии - всего 1,7 ГВт.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания включила в санкционный список три российских арктических СПГ-газовоза

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Армения не получала сигналов о возможном повышении цены на российский газ

Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии

 Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии

Что случилось этой ночью: четверг, 1 октября

Нетаньяху заявил, что пассажиры и пилот Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

 Нетаньяху заявил, что пассажиры и пилот Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе

 Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе

Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

 Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Axios пишет, что переговоры США и Ирана в Нью-Йорке зашли в тупик

Иран отвергает причастность к инциденту на используемой США авиабазе в Британии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12035 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 104 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов